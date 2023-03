Por todos lados retumba el nombre de la cantante colombiana Shakira, del ex jugador Gerard Piqué y la nueva novia del mismo, Clara Chía Martí. No hay programa de televisión ni medio que no hable de ellos hoy en día. En este caso, se desató una fuerte polémica por lo dicho.

Las fuertes infidelidades de Piqué salieron a la luz, sobre todo cuando la cantante lo descubrió faltándole el respeto en su propia casa mientras ella volaba fuera por trabajo. Es por esto que desde todo el mundo, la mayoría de la población se ha puesto contra el exfutbolista.

Este no fue el caso, ya que el pasado miércoles el exfutbolista colombiano Tino Asprilla tuvo una fuerte discusión con sus compañeras de ESPN al decir que Piqué era su ídolo, ya que estaba muy de acuerdo con el accionar que este había tenido.

Mientras se maquillaban y en la previa del programa, salió a la luz un video de Tino defendiendo a Piqué de sus compañeras, donde Melissa Martínez y Liche Durán arremetieron contra él diciéndole que no podía opinar sobre el tema ya que no estaba casado.

“Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Se llama Santiago. Usted no vio que me quitaron toda la plata que tengo…” ¿Estará dolido con la mujer por esta situación? Ya que luego dijo: “Son insoportables, hay que dejarlas, pa’ fuera y viene otra. Así de fácil es la vida”.

Liche tras escuchar esto se puso seria y exclamó: “Usted no puede hablar de esto porque no tiene relaciones sentimentales serias. Cuando uno tiene relaciones sentimentales con propósito y cuando uno se compromete, uno puede y tiene autoridad de hablar”, informa Voces Críticas.