Para los fanáticos de la música los momentos más importantes son cuando dos artistas importantes de culturas distintas se conocen y lo muestran al mundo. El encuentro en cuestión no es de Shakira con Karol G, sino entre Karol G y Rihanna y este no fue la excepción que, con una publicación de la cantante colombiana, las redes sociales explotaron para hacerle saber que unían con ella en la felicidad.

El especial momento se dio en el pasado Super Bowl donde Rihanna era la cantante encargada del show de medio tiempo, uno de los trabajos que todos los cantantes aspiran a obtener en sus carreras. Para Karol G, mejor conocida como “La Bichota” no contuvo su emoción cuando conoció a quien considera una de sus mayores ídolos de la música. El momento hizo creer a los seguidores que quizás esto sería motivos de celos de Shakira quien se estaba llevando todos los titulares en los últimos meses.

“Perdón por temblar” fue lo primero que le dijo la cantante de “TQG”a Rihanna quien se mostró sumamente amistosa ya que ya conocía parte del trabajo de la colombiana. En una entrevista Karol G contó que fueron 13 minutos lo que pudo compartir con la cantante nacida en Barbados pero que, sin importar el tiempo, ha sido el punto más importante de su vida.

Las palabras que quedarán marcadas para siempre en los recuerdos de La Bichota son las que les dijo Rihanna. Detalló que fue muy agradable al decirle que le encanta como se muestra en redes sociales y la forma en que enseña su hermoso cuerpo sin temor, incluso añadió que, gracias a ella, tiene más confianza en mostrarse tal como es, terminó diciendo la cantante de “Bitch better have my money” y con esto hizo contener las lágrimas de emoción a Karol G.

La antioqueña insiste al día de hoy que ese ha sido uno de los momentos más importantes de su carrera y se lo hizo saber a todos sus seguidores con un especial post en Instagram donde expresó el amor que le tiene a su ejemplo a seguir. Informa Voces Críticas.

En la entrevista Karol Gtambién contó que parte de su estilo y movimientos en tarima son inspirados por Rihanna, que desde muy joven la tuvo como referente de mujer empoderada y segura que trabaja dura por lograr sus sueños y no se deja hundir por nadie. Con estas palabras terminó la colombiana con una sonrisa en la cara seguro deseando que el encuentro se repita.