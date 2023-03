Cristian Romero no comenzó el Mundial de Qatar 2022 con el pie derecho, ya que llegó a la competencia con una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. A pesar de ello, fue uno de los jugadores más importantes para la consagración de la Selección Argentina. En la final ante Francia, el defensor protagonizó un llamativo festejo en la cara de Kylian Mbappé y, ahora, explicó el motivo.

El momento en que el Cuti Romero le grita el gol en la jeta a Mbappé. Le estaba diciendo cosas a Enzo Fernández. Lo acaba de confirmar en TyC Sports. pic.twitter.com/WcDpExJvZv — Andrés Yossen ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) March 3, 2023

El futbolista del Tottenham habló sobre la foto que se hizo viral sobre su alocado grito ante el delantero: “La foto es hermosa. Voy a contarlo porque siempre los malos de la película somos nosotros, pero Mbappé le estaba diciendo cosas a Enzo. Le dijo un par de boludeces”.

Y agregó: “Y yo justo lo fui a sacarlo de ahí y mete el 3 a 2 Messi. Entonces me salió de adentro gritarle el gol en la cara”.

Además, Cuti remarcó la importancia de haber conseguido la tercera copa para la selección: “Ser campeón del mundo es lo más importante que me pasó como futbolista, pero este último tiempo me relajé un poquito. Lo dejé un poco de lado porque sino los compañeros de Tottenham se enojan un poco”.

“No me cambió la vida, pero sí me marcó, me cambió futbolísticamente muchísimas cosas. Seguramente para los próximos años voy a estar más tranquilo, sin esa presión en la Selección por haber conseguido todo”, concluyó en diálogo con TyC Sports.