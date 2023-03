El Dibu Martínez se ganó un lugar en el corazón de los argentinos tras su increíble actuación en la final del Mundial de Qatar 2022. El portero del Aston Villa tapó dos penales en la tanda y además realizó una atajada histórica en la última jugada del partido ante Kolo Muani.

“Me encanta ver esa jugada, me emociona. Yo quería que me pegue en la cara… cierro los ojos, me puse todo duro y dije ‘pegame’” reveló el ex Arsenal y agregó:“Abrís las redes sociales y está la atajada, o viene algún chico a que le firme algo y lo primero que quieren es la atajada. Es hermoso”.

“No me di cuenta del valor que teníaporque fue tan rápido, me acuerdo que salimos rápido a la contra que tuvimos la última para ganarla conLautaro Martínez de cabeza. No la pude apreciar como la aprecié cuando se ganó la final”, continuó el Dibu Martínez.

“Pasan los días, veo la atajada y te emociona. A veces te entra, a veces no te entra,pero que en una final del mundo te salgan las cosas, es hermoso”, cerró el arquero de la Selección Argentina.