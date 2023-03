La hermana de Camila, Florencia, estuvo un tiempo dentro de la casa de Gran Hermano y luego de ser eliminada comenzó a formar parte de los paneles de Telefe y tuvo un tenso cruce con Laura Ubfal. Luego fue invitada a LAM, emitido por América Tv y conducido por Ángel de Brito, y tuvieron el segundo round en vivo.

Ubfal siempre fue muy crítica de todos los movimientos y Florencia se cansó de esto y volvió a cruzarse, con la ayuda de las angelitas del programa. “Yo no digo que el juego de Camila no es válido, solamente digo que no me gusta cosas que hace”, comenzó diciendo la periodista que acusó a Camila de opinar acerca de los cuerpos de los demás y fue ahí cuando Florencia explotó con todo.

“Eso es mentira, traeme un video donde Camila opine o que ella diga”, le dice la gemela a Laura y la respuesta fue tratar de hipócrita a la participante. Durante toda la conversación Ubfal defendió a Romina y todos los comentarios que hizo dentro de la casa de GH.

Ante esto las panelistas intervinieron y fueron con los tapones de punta contra la periodista: comenzaron a enumerar la cantidad de veces que Romina habló mal del cuerpo de todos los participantes de la casa, de si estaban más flacos o más gordos y Laura solo justificaba y traía a colación cosas que hizo Alfa.

“Cuando Alfa hablaba de la gordura de Ariel a ella no le molestaba”, dijo Ubfal y Florencia le respondió super filosa y con honestidad: “No es que no le molestaba, no opinaba directamente. ¿Iba a tener a una persona más en contra?”, fue la respuesta de la arquera.

“No es verdad que siempre hablo mal de ella, me parece una chica muy intensa y no me gustó cómo se apegó a Alfa”, cerró la panelista del programa de Telefe.