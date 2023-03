La relación entre el príncipe Harry, el rey Carlos III y Camila Parker está mucho más que tensa, a punto de cortarse en su totalidad. Pues desde el lanzamiento del libro de memorias “Spare” del príncipe, la familia real se apartó y no quiso dirigirle más la palabra.

El duque de Sussex se ha quedado sin hogar permanente en el Reino Unido, ya que debe irse junto a su esposa, Meghan Markle de Frogmore Cottage, residencia que les habría regalado la Reina Isabel II. Esto le traería no solo el problema de buscar un domicilio, sino también algo mucho más grande e importante.

El hijo menor de Carlos III ya no podría ser nombrado consejero de Estado en caso de emergencia y en Voces Críticas te contamos el porqué: al desalojarlo de su casa, le quita el patrimonio real que el príncipe posee, lo que no le permitiría asumir en un puesto de la realeza cuando su padre ya no esté en este mundo.

Es así, si Carlos III no pudiese asumir por enfermedad o ausencia en el extranjero, dos o más consejeros de Estado son designados para actuar en lugar de su persona. Pero al no tener una residencia formal, cosa que es indispensable para asumir, él no podrá hacerlo.

Harry ya dejó claro que no quiere vincularse con la realeza, pero aún así y por herencia, sería consejero de Estado si se diese la situación. Entonces si él ya no puede ocupar ese lugar, ¿a quién llamará el rey?