Paulo Dybala dejó la Juventus y comenzó un nuevo camino en la Roma, donde se convirtió en la figura indiscutida del equipo de José Mourinho. Si bien su etapa en Turín terminó, el jugador reveló que desde la Vecchia Signora aún le deben una gran suma de dinero.

“No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo, pero sé muy bien que la Juventus todavía me debe dinero”, confesó la Joya para la Guardia di Finanza de Roma el pasado 21 de febrero.

“Cuando hicimos el acuerdo para el cambio de salario, sabíamos que si yo todavía tenía contrato, los salarios atrasados se pagarían como un aumento de los posteriores, si me iba, en cambio, tenían que pagarme inmediatamente”, continuó con su declaración el cordobés.

“Sé que en abril de 2023 la Juventus tiene la última oportunidad de pagar esos 3 millones más o menos. Si no, mi abogado hará las solicitudes por escrito, aunque espero que no llegue tan lejos. Quiero que me devuelvan mi dinero pero sin presentar ninguna demanda, evitando problemas para mí y la Juventus”, finalizó Dybala sobre la deuda de la Juventus.