Desde el día uno Romina se hizo cargo de la cocina y de la limpieza de la casa de Gran Hermano, posicionándose como una figura importante dentro del programa. Pero al parecer también usa está posición para afectar a las personas con las que se pelea dentro del reality y hasta el momento no se sabía.

La hermana de Camila fue invitada al piso de LAM, emitido por América Tv y conducido por Ángel de Brito, luego de su eliminación de la casa y contó que es lo que hace Romina cuando alguien se pelea con ella.

Las gemelas y la ex diputada no tienen la mejor relación de todas ya que, Camila, es muy criticada por la mujer y más de una vez ha recibido feas palabras de su parte. Hablando acerca de la relación que tienen dentro de la casa reveló que juega con la comida.

“Si te llevas mal con Romina, me contó Cami, que te servía menos comida o que no te servía comida”, dijo la arquera femenina, sorprendiendo a todos las panelistas del programa que no son muy fanáticas de la ex diputada nacional.

Durante su corto paso por la casa Florencia le puso los puntos en más de una ocasión con respecto al trato que tenía con su hermana y los comentarios que hace de ella. En una ocasión la ex de Walter Festa trató de enferma a Camila y la mandó a medicarse, cosa que Florencia no permitió y la enfrentó al respecto.

Ahora Camila está más firme dentro del juego y ya no tiene miedo de enfrentar a Romina, durante un juego que se realizó en la casa la joven trató de resentida a Romi y está no se lo dejó pasar y protagonizaron un tenso cruce al respecto y no se callaron nada.