Desde que Cristiano Ronaldo llegó a Arabia Saudita, le costó mucho volver a encontrarse con su talento. Sin embargo, de a poco fue mostrando su mejor versión, y rápidamente se convirtió en una figura determinante del Al-Nassr, ya registrando la increíble cifra de 8 goles en tan solo 5 encuentros.

El club saudí logró una importante victoria durante la tarde de hoy al ganarle por 3 a 1 al Al Baten, asegurándose así el primer puesto en la tabla y reafirmando su posición como líder. Si bien CR7 no logró estirar su racha goleadora, si alcanzó un increíble récord que no es más que un dato que comprueba el talento del luso, que lo convirtió en uno de los mejores futbolistas de la historia.

En concreto, Cristiano Ronaldo llegó a su victoria n° 755 a lo largo de su carrera profesional. Un número, ya por sí solo, bastante impresionante. Pero, además, se convirtió en el futbolista que más veces vio la victoria de su equipo dentro de un campo de juego, un récord nuevo para uno de los futbolistas más extraordinarios en actividad.

A sus 38 años, CR7 sigue haciendo historia en el mundo fútbol, y también avivando la llama de la rivalidad más legendaria de la historia. Es que esta marca, anteriormente, justamente le pertenecía a Lionel Messi, el gran rival del portugués. A pesar de que el argentino recientemente se hizo con el premio The Best y del Mundial de Qatar, no es razón para que el ex Real Madrid también pueda festejar.

En este contexto, Cristiano Ronaldo se expresó públicamente sobre este mérito logrado. Sin embargo, fiel a su estilo, valorizó más el trabajo en equipo que sus logros personales, teniendo en cuenta que gracias a este triunfo está cada vez más cerca de su primer título en Arabia Saudita. Informa Voces Críticas.