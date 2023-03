Todos los que conocen a Victoria Federica saben de su mal carácter, aún más su madre, la infanta Elena, con la que vive actualmente en un departamento a todo lujo en la zona de Retiro en Madrid. Su intención de mudarse con su abuela, la reina madre Sofía, al palacio de La Zarzuela no se ha concretado, quizás por su fama de bravucona.

Las razones por las que madre e hija, la infanta Elena y Victoria, se llevan bastante mal es el hecho de que la madre no entiende el deseo de su hija de hacer carrera en el mundo de la moda. Sin embargo, lo que más le preocupa realmente a la hija favorita del rey Juan Carlos I, es la exposición que tendría Vic en los medios de comunicación y que lleve una vida de fiestas y diversión.

La primera nieta de los reyes Juan Carlos y Sofía, no ha terminado su carrera universitaria y tampoco tiene un trabajo oficial que le devengue ingresos fijos, ya que con la vida que lleva entre eventos, viajes y vacaciones, el tiempo no le alcanza para las cosas importantes. Ya con la mayoría de edad está emancipada pero no termina de independizarse.

La mayoría de las personas se preguntan también, si el joven Froilán se mudó a Abu Dabi con su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, está trabajando y pronto tendrá su propio departamento, por qué la joven Marichalar sigue bajo las alas de su madre y buscando las de la abuela?.Informa Voces Críticas.

Quizás la intención de Victoria Federica es salir de su casa materna de la misma forma que lo hicieron su madre, su tía, la infanta Cristina, y su prima Simoneta Gómez-Acebo. La infanta Elena vivió en Zarzuela hasta que se casó con Jaime de Marichalar, a los 32 años. Su tía la infanta Cristina se mudó a Barcelona siendo soltera para vivir una vida de sueños locos. Y por último, su prima Simoneta, al igual que su madre, se fue de casa a los 22 años después de contraer matrimonio con José Miguel Fernández Sastrón.

Las intenciones que tenga Victoria Federica de salir de la casa de su madre, no las sabemos a ciencia cierta, solo se espera de ella que recapacite y tome en serio sus estudios universitarios y logre terminar la carrera. O si está esperando el gran flechazo para por fin independizarse, su búsqueda activa de un novio debe ser ardua para hacer realidad el sueño de su madre.