Las cuestiones polémicas de las familias reales no paran de sorprender a propios y extraños, sobre cuando se trata del comportamiento de algunos de sus integrantes, como el príncipe Pierre Casiraghi de Mónaco.

El hijo de Carolina de Mónaco no es reconocido mundialmente por sus buenos modales y por cuidar la reputación de su familia, ya que por el contrario se destaca en los ambientes nocturnos y las fiestas.

Por esa razón, en el ambiente de los royals comparan al sobrino del príncipe Alberto II de Mónaco con Froilán, el polémico sobrino de Felipe VI que se encuentra radicado en Abu Dabi junto a Juan Carlos I.

Al parecer, ambos jóvenes tienen mucho en común, a pesar de que se llevan diez años de diferencia. El hermano de Andrea Casiraghi tiene 35 años, pero muchos consideran que no tiene la madurez necesaria para afrontar algunas cosas de la vida.

En Francia sostienen que Pierre Casiraghi de Mónaco siempre ha estado rodeado de malas compañías, entre los cuales se destaca Stavros Niarchos. Eso hizo que malgaste su dinero y genere malestar en los todos los integrantes del principado.

Además, por su estilo de vida se ganó el apodo de Míster After, debido a que asistía de forma asidua de boliches y discotecas, donde no solo se dedicaba a bailar, sino también a consumir bebidas alcohólicas hasta emborracharse. Por eso, no queda mal la comparación que tiene con Froilán, el primo negado por la princesa Leonor.