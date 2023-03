Shakira y Gerard Piqué siguen dando que hablar. Luego de la separación, han sido protagonistas de varios escándalos. Ahora, a pocos días que la cantante se mude con sus hijos a Miami, se conoció que el ex jugador de fútbol estaría tramando llevar a Clara Chía a la vivienda que compartió 12 años con su familia.

Es que la cantante de “Te felicito” ha dejado de ser la propietaria de la mansión que compartía con Piquéy sus hijos. De acuerdo a información de medios españoles, de un día para otro, desapareció de la escritura y sólo aparecen Piqué y su padre Joan. La peor noticia es que el ex jugador del Barcelona, podría mudarse a esa vivienda con su actual pareja, Clara Chía Martí.

La información sostiene que, hasta hace unos meses, la propiedad estaba a nombre de Shakira, Gerard Piquéy los padres de él, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué. Ahora, solo aparecen Piqué y su padre. Tanto Shakira como la suegra fueron eliminadas de la escritura. Informa Voces Críticas.

Cabe remarcar que la vivienda en cuestión y a la que podría mudarse dentro de pocos días Clara Chía, está valuada en unos 14 millones de dólares y es la que Shakira y Piqué compartían desde el 2012. La mansión consta de tres plantas, varias piscinas, gimnasio, un extenso jardín y zona de juegos. Incluso, tiene un estudio de grabación.

Además, en la propiedad, un poco más apartado, está la propiedad donde viven los suegros de Shakira. Se dice que allí, con el consentimiento de Montserrat Bernabeu, se escondía Clara Chía cuando tenía encuentros con Piquépara que Shakira no lo descubriera.

Ahora y desde el momento que se sabe que Shakira no sólo no vivirá ahí, sino que tampoco es la propietaria, se dice que el ex jugador del Barcelonapodría llevar a su nueva pareja a vivir ahí. Ahora, viven en el departamento de soltero de él. Un golpe duro para la cantante colombiana que va más allá de lo económico.