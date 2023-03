La MLS se volvió uno de los destinos posibles para Lionel Messi en el tramo final de su carrera. El jugador del PSG no renovó su contrato y podría desembarcar en los Estados Unidos para finalizar su exitoso camino en una liga que no para de crecer.

El equipo que más posibilidades tiene de sumar al diez de la Selección Argentina es el Inter de Miami, club de David Beckham. Ante estos rumores, Don Garber, comisionado de la Major League Soccer, se manifestó al respecto.

“Estás hablando con quizá el jugador más especial de la historia de este deporte. Cuando hay rumores que lo conectan a él con Miami, es genial. Si ocurriese, sería fantástico para la MLS, sería fantástico para Messi y su familia y como todo con nosotros, tratamos de aprovechar todas las oportunidades. No puedo dar más detalles que eso porque no los tenemos”, reveló el responsable del torneo con The Athletic.

“MLS es una sola entidad. Si estás vendiendo algo que es propiedad del colectivo, el colectivo tiene que aprobarlo. Entonces, si Jorge Mas (dueño del Inter Miami) decide crear una estructura con la ayuda de Todd Durbin (vicepresidente ejecutivo de la MLS), si tenemos la oportunidad de hacerlo, será por fuera”, añadió Garber y añadió: “Tendremos que estructurar un trato que lo compense de la manera que él y su familia esperan. ¿Qué es? Honestamente, no lo sabemos hoy”.

La realidad es que el sueldo de Messi supera ampliamente el del jugador mejor pago de la MLS, Lorenzo Insigne, aunque en caso de hacerse el esfuerzo, el argentino podría cambiar de aires en el próximo mercado de transferencias.