No cabe duda queBelinda tiene gran influencia en distintas generaciones de mujeres, que la toman como una referente tanto a nivel personal como en su faceta profesional.

La cantante supo conquistar el cariño del público internacional a fuerza de trabajo duro y sacrificio, que la llevó a buscar su mejor versión en el ámbito artístico.

La fama de la actriz comenzó con sus actuaciones en distintas telenovelas y posteriormente se proyectó en la música, lanzando su primer álbum en el año 2002 con la discográfica BMG.

A eso, se suma la actividad constante que tiene la empresaria en sus redes sociales, donde publica contenidos de manera permanente para estar en contacto con sus seguidores.

Con relación a ello, el último posteo que Belinda hizo en instagram causó una verdadera revolución entre los internautas, particularmente por la diminuta silueta que mostró.

Algunos de los comentarios que tuvo la publicación fueron “iba a pedir chilaquiles, ya no quiero nada”, “ya cancelo mi torta de tamal, ya no tengo hambre” y “de repente me dieron ganas de vomitar mi desayuno”. Aunque parecen ser parte de ironías, la española podría estar influyendo de mala manera en las personas.