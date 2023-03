Kate Middleton es una de las principales adversarias de Camilla Parker. A la reina consorte no le agrada el protagonismo que suele tener la esposa del príncipe Guillermo, por esa razón siempre está buscando excusas para molestarla. Sin embargo, en esta oportunidad, fue la princesa de Gales quien llevó a cabo un gesto que no habría sido bien tomado por Camilla.



La coronación de Carlos III y su esposa está muy próxima. Quedan pocas semanas para la histórica celebración que el país no realiza desde hace más de setenta años. Debido a la importancia del evento, todos quieren lucir sus mejores trajes y sus joyas más preciadas. Por esta razón, Kate Middleton optó por llevar una tiara que fue muy especial para Lady Di.





Pese al posible malestar de Camilla Parker, la princesa de Gales decidió que no había mejor oportunidad que la coronación de los reyes de Reino Unido para lucir la histórica joya de la Familia Real, que la princesa Diana adoptó como una de sus favoritas. Pese a que esta tiara está en la Familia Real desde hace un siglo, lo cierto es que desde que Lady Di la usó, dejó su marca registrada en ella.



Según expertos en la realeza británica, esa tiara tiene un valor muy significativo para Kate. Además de su peso histórico, debido a que perteneció a la reina María, la princesa de Gales supo tomarle cariño, por lo que se reserva los eventos especiales para lucirla. Otra oportunidad donde se la vio con ella fue en una importante cena de estado que tuvo Carlos III. Informa Voces Críticas





La tiara de la discordia fue primero de la reina María y luego, tras su fallecimiento, pasó a manos de Isabel II, quien la utilizaba a menudo. Cuando Lady Di llegó a la Familia Real se enamoró de esta pieza histórica, por lo que la convirtió en una joya distintiva de su estilo. Ahora, con esta polémica decisión que habría tomado Kate Middleton, la princesa Diana estará presente, de una forma indirecta, en la coronación de Carlos III.