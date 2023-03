El Dibu Martínez se metió en la historia grande del fútbol tras su increíble participación en el Qatar. El arquero fue determinante para que la Selección Argentina gane su tercer Copa del Mundo, e incluso terminó llevándose el Guante de Oro, al ser elegido como el mejor en su puesto durante todo el torneo.

Esta racha de premiaciones no frenó allí, ya que el marplatense fue galardonado recientemente por la FIFA con el premio The Best, determinándolo como el mejor arquero del año 2022. Sin embargo, este salto en popularidad del surgido en Independiente no vino gratis: además de su reputación, también aumentaron en forma descomunal sus detractores.

Ya durante el Mundial, el Dibu Martínez fue tildado por los hinchas europeos como soberbio y maleducado, sobre todo por su particular manera de afrontar los penales. Para colmo, el gesto obsceno que decidió hacer con el premio que le otorgaron, terminaron por enfurecer, sobre todo, a los franceses, quienes incluso comenzaron una campaña para que sea castigado.

En este contexto, incluso la FIFA se posicionó en contra del arquero marplatense, ya que están tratando de modificar el reglamento para que sus actitudes en las series de penales ya no sean posibles. En concreto, buscan que los porteros no puedan tener interacción con el jugador que se disponga a tirar la pena máxima, evitando así las posibles provocaciones que pueda recibir.

Sin embargo, pareciera que poco le importa esta situación al Dibu Martínez, que recientemente dio una muestra de humildad que seguramente busquen restarle mérito en Francia. Es que, haciendo gala de su carisma, terminó dejándoles un recuerdo imborrable a dos hinchas que se acercaron a Villa Park para ver a su ídolo.

Los argentinos fueron con un objetivo y Dibu cumplió… Estos hinchas se llevaron un gran recuedo de un Campeón del Mundo en el Villa Park. pic.twitter.com/sGDXbJ2Zv3 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2023

Se trata de Francisco Caballero e Ignacio Pereyra, quienes viajaron para poder ver la victoria del Aston Villa frente al Crystal Palace. Allí, mediante un video que se hizo viral, hicieron público el gran gesto que tuvo el arquero campeón del mundo con ellos, ya que terminó regalándole sus guantes. Un tesoro que apreciaran durante toda su vida, seguramente. Informa Voces Críticas.