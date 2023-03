Desde hace varias semanas Kate Middleton y el príncipe William se han convertido en los protagonistas de esta historia de nunca acabar, ya que desde que salieron a la luz relevantes fotografías que comprometen al heredero al trono de Inglaterra todos los focos de la prensa están puestos sobre ellos.

Sin embargo, y a pesar de los constantes rumores de infidelidad y para aparentar que su relación matrimonial está de maravillas, Kate Middleton y el príncipe William realizaron su primera aparición en los premios BAFTA 2023, quienes muchos notaron varias diferencias que dejaban en claro cómo está su verdadera relación.

Did #KateMiddleton just pat #PrinceWilliam on the ass on the red carpet at the #BAFTAs??? I guess if your husband doesn’t want to hold your hand the next best thing is to…pat him on the ass! 😂 #BAFTA2023 pic.twitter.com/eNNsJ6DOIB

— Demelza (@Namaste_40) February 19, 2023