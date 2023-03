El comportamiento de muchas personas deja en evidencia lo que realmente sienten hacia alguien y más aun si acuden al mismo evento, donde lo logran disimular su incomodidad. Este es el caso de Kate Middleton y la reina Letizia que, aunque digan lo contrario, es muy evidente que la familia real británica y la realeza no se llevan bien.

Al parecer Kate Middleton y la reina de España no se soportan y así lo dejaron claro en un video que ha dado la vuelta al mundo. Si muchos pensaban que la familia real británica y la realeza española se llevaban de la mano como quieren hacerle ver al mundo, pues, la verdad es otra y la prueba serían las imágenes de un incómodo encuentro que ambas tuvieron y mostraron realmente su enemistad públicamente.

Pese a que a Casa Real de Reino Unido y de España siempre se han mostrado amistosos entre sí, la relación entre Letizia y la duquesa que lideran las monarquías no tuvo inconvenientes en mostrar que no toleran estar juntas, y así quedó expuesto en un video que ha dado mucho de qué hablar.

La prueba de que la reina Letizia y Kate Middleton no se aguantan ni un momento, se dejó ver en el año 2019, durante la ceremonia del Día de la Jarretera, donde Letizia asistió para acompañar a su esposo quien iba a ser condecorado como caballero de la Jarretera. Fue ahí cuando la duquesa de Gales conoció a Letizia y su mal gesto quedó registrado en una grabación en el que ambas se notan que están incomodad de estar juntas, incluso se observa que la esposa de William ignora por completa a la reina de España.

El despreciable gesto que fue considerado como una humillación hacia Letizia, fue cuando Kate Middleton no le hizo reverencia a la reina cuando se puso frente a ella, ni siquiera se volteó a verla, al menos esa es la impresión que muestra el video.

Este mal momento la prensa española lo tomó con que Letizia se encontraba muy nerviosa y no supo como reaccionar cuando vio a Kate Middleton, sin embargo, se piensa que la ex periodista y la duquesa no se soportan, y este incidente quedará marcado como un recordatorio en los miembros de la realeza.