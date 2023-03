Kylian Mbappé pasó a la historia del PSG luego del partido ante el Nantes, donde el joven francés convirtió dos tantos, los cuales le bastaron para convertirse en el máximo goleador de la historia del club. Pese a eso, el campeón del Mundo con Francia en 2018 quiere más y dejó en claro que su objetivo es el Balón de Oro.

“Siempre quise dejar mi legado en la historia. Es un privilegio jugar aquí. Soy de París y estar en el PSG es especial. Llegué muy joven y he crecido y madurado, dentro y fuera del campo”, comenzó el delantero.

“Quiero el Balón de Oro. Durante mucho tiempo no fue una prioridad, pero es normal que ahora esté en mi pensamiento. Si sigo jugando como hasta ahora, no creo que esté lejos”, dejó en claro para dejar de lado el tema y pasó a uno más importante: la Champions League.

“Tengo confianza de darle la vuelta y pasar esta eliminatoria. Estamos unidos en el vestuario”, reveló Mbappé de cara el encuentro de vuelta entre el Bayern y el PSG, para luego dejar una insólita frase:“Si dependiera de lo que ocurra en Champions, y no quiero faltar el respeto a nadie, ya me hubiera ido. Estoy aquí y muy feliz, de momento no pienso en otra cosa que no sea hacer feliz al PSG”.