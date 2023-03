La separación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler cada día da más de que hablar, ya que al parecer con el paso del tiempo salen más capítulos a sus vidas. Y es que a pesar de haber pasado algunos meses de su ruptura, continúan los cruces y las polémicas entre ellos.

Fue durante una entrevista para una famosa revista con motivo de su nombramiento como integrante de la Academia Francesa, cuando Mario Vargas Llosa fue consultado por su situación amorosa actual y sobre cómo está su relación con la socialité, la mujer que compartió casi ochos de vida junto a él.

Pero ante esta situación, el escritor peruano ha vuelto a encender la furia de Isabel con sus incendiarias declaraciones al decir sin temblor. “Soy libre de nuevo, he recuperado mi libertad”. Mientras que en una conversación con un medio conocido comento que estaba muy enamorado, pero ya eso pasó, y que ese no era su mundo.

Y como si esto no fuera suficiente para enfurecer a la socialité, uno de los hijos de Mario Vargas Llosa,llamado Ángel publicó unas fotografías que no agradarán en nada a Isabel, en ellas se muestra al premio Nobel de Literatura en compañía de su ex mujer, Patricia Llosa, confirmando con ello, que realmente el peruano sí volvió con la madre de sus hijos.

En ese sentido, Mario Vargas Llosa y sus hijos han participado en el matrimonio del empresario mexicano, Emilio Camarena, y Josefina, la hija de Gonzalo Vargas Llosa, por lo que aparecen la ex pareja rodeado con sus hijos celebrando juntos.

“Mis padres de nuevo juntos, después de tantos años separados”, escribió Álvaro en su cuenta de Twitter, lanzando tremenda indirecta a la mujer que le dio su corazón al escritor. Como se supone esta última foto será la estocada final para Isabel, en caso de que tuviera esperanzas de amor con el novelista.