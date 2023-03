Nicole Neumanncompartió un video a través de sus historias de Instagram en la que se puede ver manejando aAllegra,su hija de 12 años, fruto de su relación con Fabían Cuberoy las imágenes generaron un gran revuelo en las redes sociales. Recordemos que la modelo se encuentra en Neuquén, donde este fin de semana su actual parejaManu Urcerase presentará en el Turismo Carretera.

A través de su cuenta de Instagram,Nicole viene mostrando parte de este de este viaje y lo que hacen en familia. No obstante, uno de los momentos que causó indignación en sus seguidores fue que grabó cómo su hija condujo a lo largo de la orilla del embalseEzequiel Ramos Mexíaun buggy, un vehículo especial para ese tipo de terreno. Allegra llevaba cinturón de seguridad, pero tanto la artista como el otro menor acompañante pareciera no tenerlo puesto.

Neumann se mostró en la parte del acompañante, mientras Allegra conducía ySalvador, el pequeño sobrino del piloto estaba sentado en el medio de las dos. Detrás se encontrabaSiennaque miraba cómo su hermana dirigía el vehículo. “Siempre poniendo en riesgo la vida de las chicas, en el invierno hizo caminar a la chiquita al borde de la montaña llena de nieve”, mencionó una internauta en Twitter. Luego, otra usuaria coincidió en que no era lo apropiado: “¡La verdad, una inconsciente!”.

Pero también hubo comentarios a favor de Nicole. “Aprendí a los 8 años de la misma manera, no veo la imprudencia. Además, no hay reglas de transito en las playas, no hay nada de ilegal en eso”, escribió una usuaria. Mientras que otra justificó: “Están solas, ni un alma hay. Aparteva re despacioy se nota que ya tiene conocimiento en conducir”.

La imprudencia de Nicole Neumann: mostró a su hija de 12 años manejando pic.twitter.com/k9QWADxDpl — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) March 5, 2023

Nicole viajó con sus dos hijas más chicas, mientras queIndiana aún permanece junto a su padre, Fabián “Poroto” Cubero. Cabe recordar que semanas atrás, la modelo regresó de Europa con ambas. En diálogo con el programaSocios del Espectáculo(eltrece), contó el motivo de la ausencia de su hija mayor en Neuquén:“Ella debía materias, tiene fobia al avión, es adolescente.Yo pasé por eso, en su momento estuve como casi dos años que no quería viajar al exterior. La entiendo perfectamente, la fobia es muy fea”.

Otra vez Indiana eligió quedarse con su padre y Micaela Viciconte. Es la segunda oportunidad en la que no acompañó a su madre en una travesía de este tipo. Si bien Neumann aún no se pronunció al respecto, la joven que priorizó su situación escolar,permaneció durante el verano junto aPorotoCubero y su familia paterna.

La relación entre Nicole Neumann y la familia de Manu Urcera

A pesar delos rumores que tiñen de negro la relación de Nicole Neumann con la familia de Manuel Urcera, la modelo hizo caso omisoy decidió dejar en claro el amor que tiene por su prometido. Antes de viajar a Neuquén, protagonizó un escándalo mediático en donde se conoció quela hermana del corredor de Turismo Carretera estaría enojada con la rubiapor un especial regalo que recibió de su prometido.

El conflicto entreNeumann y los Urcera habría comenzado cuando Manuel le regaló la camioneta de edición limitada que pertenecía a su padre. El vehículo es el que utiliza a diario la modelo para asistir a sus múltiples trabajos, algo que no cayó bien dentro de la familia. Este gestohabría ofendido a la hermana del piloto, Paula, quien es profesional de la salud dermatológica y tiene un centro de belleza en Neuquén.

De esta manera, la modelo habría quedado envuelta en un conflicto vinculado al padre de Manuel, el empresario de servicios petrolerosClaudio Urcera. A inicios de febrero,Laura Ubfalexplicó enIntrusos(América) que“la familia de él no vería con buenos ojos que su único hijo varón se case con una mujer mediática y con tres hijas”. Más allá del informe que presentó la periodista, la modelo evitó responder preguntas sobre estas versiones y se mostró más unida que nunca al piloto.