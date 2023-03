Feliz por su paso por la casa deGran Hermano 2022,Thiago contó en un programa de televisión que gracias a la exposición que adquirió en los últimos meses pudo remodelar su casa enGonzález Catán, en donde vive junto a sus hermanos y su padre.

El exparticipante del programa más visto de la televisión argentina brindó una entrevista por Zoom al equipo deMañanísima, el ciclo que conduceCarmen Barbieripor Ciudad Magazine, pero que este viernes no estuvo al frente de la conducción sino que la reemplazaron sus panelistasEstefi BerardiyPampito Perelló. Desde allí, y mientras tomaba mate junto a sus hermanos, el joven se conectó en su casa para salir al aire.

“Ya quedó. ¡Mirá!”, respondió Thiago cuando fue consultado por las refacciones que habían realizado en su hogar. Y giró la cámara para mostrarle al público. “Mirá, qué linda”, destacó Berardi. “Estoy tomando mate con mis hermanos acá”, agregó Medina y aprovechó la oportunidad para enfocar también a quienes le estaban haciendo compañía.

“¡Qué lindo, Thiago!”, acotó Pampito. “De las imágenes que vimos en su momento, cuando vos estabas adentro de la casa, es otro lugar. Otra casa”, consideró el periodista.

“Sí, es otra cosa”, afirmó el exparticipante y reveló cuál fue su reacción cuando salió de la casa más famosa del país y regreso a la vivienda con su familia: ” Yo cuando vine por primera vez, no reconocía nada. Imaginate”.

Las primeras imágenes de la casa de Thiago las había mostrado su hermanaCamilaen octubre pasado, poco después del ingreso del joven al reality en el que quedó eliminado semanas atrás, en un mano a mano con Agustín Guardis: por decisión del público, abandonó el certamen con el 52.9% de los votos.

“No me da vergüenza este lugar, es donde nos criamos, nos unió el fallecimiento de mi mamá, fue duro porque lloramos y si caigo y nos caemos todos. El otro día ella (por Brisa, la melliza de Thiago) me dijo ‘extraño a mamá’. Siempre nos unió el amor de hermanos. Hace diez años que no tenemos mamá, y es duro, mi mamá falleció cuando mi hermanita tenía ocho días de vida”, dijo Camila, la hermana mayor y el sostén de la familia.

En aquel móvil en vivo que la familia Medina dio enLAM, destacaron el rol del joven que por ese entonces, apenas comenzado el ciclo, se perfilaba como uno de los favoritos.

“Como siempre se lo dije, prefiero que se rompa el lomo laburando y en el Mercado Central tenés el que te trata bien y el que te trata mal. ¿Sabés lo que es ver a tu hermano carreterar, eso es ganarse la vida, para traer un mango? Y las veces que dijo que no daba más. Él labura bien, mucho, el lomo que tiene, es de trabajo desde chico y verlo ahí (enGran Hermano) me emociona”, agregó la hermana mayor de Thiago.

Preocupación en Gran Hermano 2022: se habrían intoxicado con las pizzas de Romina

Varios participantes deGran Hermano(Telefe)se mostraron preocupados por unaposible intoxicación luego de comer las pizzas que preparóRomina Uhrig. TantoMarcos Ginocchio, como su hermanaValentina, yRodo-el papá de Nacho Castañares- sedesvelarondurante la madrugada del domingodebido a los malestares.

MientrasJulieta Poggio,Camila LattanzioyLucila “La Tora” Villarya habían comido otro plato diferente en lacena de nominados, el resto de los integrantes de la casa -incluidos los familiares- ingirieron solamente lo que cocinó la exdiputada yexpresaron que sintieron ganas de vomitar, además de tener pesadez estomacal.

“¿No te cayó pesada la pizza?”, le consultó Valentina Ginocchio a Rodo mientras estaban en la habitación. Y agregó: “Tengo ganas de vomitar, no dormí nada, estoy dando vueltas hace tres horas”. La joven, que ingresó a la casa hace dos semanas, se impuso ante el resto de los seres queridos, otorgándole el rol de líder a su hermano.

“Tu hermano también estaba desvelado, salió dos o tres veces(de la habitación)”, acotó el papá de Nacho para informar sobre el malestar que sintió Marcos. Al parecer, los que sufrieron intoxicación por las pizzas de Romina no solo fueron los familiares, sino también, uno de los concursantes delreality.

Sobre el estado de la comida, Rodo señaló: “Es muy, muy pesada. Como si me hubiera comido un cordero. Era todo fresco, quizás el ajo con el tomate…”. Por su parte, Valentina remarcó que “no está bueno comer antes de dormir”. Además, en las redes sociales hicieron hincapié en que, en varias oportunidades, la exdiputada cocinó la comida de manera inadecuada.