Una de las grandes apariciones de la Selección Argentina campeona del mundo fue la de Julián Álvarez, quien le terminó ganando el puesto a Lautaro Martínez para convertirse en el 9 titular. El increíble rendimiento del ex delantero de River terminaron por hundir al ex Racing, quien, luego de ser parte del once inicial ante Arabia Saudita, terminó viendo el resto de los partidos desde el banco.

Para colmo, la Araña terminó siendo fundamental para que Argentina termine alzando la Copa del Mundo, por lo que terminó afirmándose como uno de los preferidos de Lionel Scaloni. Sin embargo, el Toro tiene toda la intención de volver a meterse en el once inicial, recordando también que fue el 9 titular durante la Copa América 2021, que también fue ganada por el conjunto nacional.

En este contexto, Lautaro Martínez sabe como volver a llamarle la atención al seleccionador argentino. Es que, mientras Julián Álvarez se ve relegado en el Manchester City, donde Pep Guardiola no le da continuidad y termina marginándolo en la mayor parte de los partidos, el ex Racing es una pieza fundamental del Inter de Milán.

No sería descabellado afirmar que, desde que finalizó el Mundial, el Toro es el argentino que mayor nivel está mostrando. Capitán y referente del Inter, tiene diez goles anotados en los últimos trece cotejos que disputó con el elenco italiano.

¡Aplausos para Dumfries! El neerlandés asistió a Lautaro Martínez y el Toro fue letal para poner el 2-0 de Inter ante Lecce.

En este contexto, el delantero ex Racing volvió a convertir ante el Lecce, afianzando a su equipo en la segunda posición de la Serie A. De esta forma, Lautaro Martínez le llamó la atención a Lionel Scaloni, queriendo volver a ser un inamovible de la Selección Argentina. Informa Voces Críticas.