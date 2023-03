Ser amigo de una pareja nunca es tarea fácil, y es que estar en medio de ambos y sus disputas puede llegar a ser incómoda en muchas ocasiones, pero cuando la pareja es Shakira y Gerard Piqué, una de las más polémicas en el mundo del entretenimiento y el deporte esta complicación se multiplica por mucho más.Este es el caso específico de Jordi Basté.

Jordi Basté, un periodista muy reconocido de España, se ha llevado varios de los títulos al haber sido parte de varios momentos cuando Shakira y Gerard Piqué estaban juntos y de algunos otros cuando ya iban surgiendo los rumores de separación e infidelidad de la pareja.

En una entrevista junto con su compañero del programa español RAC1, Basté recibió una pregunta que todos creen temida y que anteriormente venía esquivando: ¿team Shakira o team Piqué?, ante esta no mostró demasiada duda, cosa que demuestra que su respuesta ya estaba previamente pensada, rápidamente dijo que conoce a Shakira pero que su amistad verdadera es con Gerard y su firmeza fue suficiente para el conductor que preguntó.

Añadió varios detalles sin temor de experiencias divertidas con la cantante colombiana que tampoco atacó en sus palabras. Contó una vez que almorzaban juntos y que siempre luego de terminar de comer Shakira inmediatamente se dirige al baño para peinarse, es parte de su rutina, ya que sabe que desde la mesa hasta la salida va a recibir muchos pedidos de fotografías. Informa Voces Críticas.

La cantante de “Loba” siempre ha sido ejemplo de perfección y exigencia cuando a su apariencia se habla, y en otros aspectos también. Muy pocas veces se le ha visto desprolija o sorprendida con un mal look y con esto que cuenta Jordi verifica la posible obsesión de Shakira de nunca tener ni un pelo fuera de lugar.

La polémica de Shakira y Piqué sigue dando tela para cortar a los medios y los fanáticos que siguen el triángulo amoroso desde sus inicios y esto no parece terminar pronto. La cantante quien sigue sacando temas con indirectas, bastante directas, a su ex pareja y no piensa detenerse y todo esto fascina a los internautas que están siempre preparados para dejar su opinión al respecto.