Camila Parker, reina consorte del Reino Unido, se ganó el odio de las personas desde que fue la que hizo sufrir a lady Di por meterse en su relación, ahora se conoció su nivel de maldad hacia Meghan Markle.

La relación de la esposa de Carlos III y Meghan Markle ha sido revelado por el escritor Tom Bower, debido a que en su libro “Rebel Prince: The Power, Passion and Distance Of Prince Charles”, que para nada es buena, sino todo lo contrario, hay mucha tensión.

Camila tuvo el atrevimiento de poner el apodo de “la descarada” a Meghan Markle, esto fue después de que la duquesa de Sussex y el príncipe Harry abandonaran la gran familia real británica en el año 2020 y se independizaran lejos de la corona real.

Desde que Camila se enteró que Harry tenía como novia a una actriz de Hollywood no le cayó bien, menos cuando la vio personalmente y supo que Meghan tenía otro tipo de familias y hasta hizo comentarios sobre el color de piel y cabello de la ex actriz.

Tras el libro de el escritor Tom, la familia real británica no supo cómo contestar ante esos dichos, ya que todo era verdad, Camila Parker demostró una vez más su nivel de maldad y las formas de tratar de humillar a Meghan, lo cual no tuvo suerte porque el pasado de la esposa de Carlos III siempre estará perseguido el daño que le causó a lady Di, informa Voces Críticas.