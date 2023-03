La princesa Leonor es una de las integrantes de la Familia Real española más importantes. Como heredera al trono, la hija de Felipe VI y Letizia ya comenzó a prepararse de cara a lo que será su futuro dentro de la realeza. Pero este trabajo no está siendo muy sencillo para ella, debido a que su madre no le pierde pisada.



Leonor se ha mostrado un tanto rebelde en los últimos meses. Las exigencias de la reina Letizia, para que aprenda de protocolos y buen comportamiento, han llegado a cansarla y esto provocó algunas tensiones en la relación con su madre. Uno de sus últimos enfrentamientos tuvo que ver con una de las mascotas de la princesa Leonor y la terrible decisión que tomó Letizia.





A la esposa de Felipe VI no le agrada que los animales estén dentro de su residencia en Zarzuela. Para la reina de España eso es poco higiénico y un tanto desagradable. De hecho, Letizia ni siquiera le permitió tener mascotas dentro de la casa al padre de Leonor, el rey Felipe VI. En esta oportunidad se supo que el perro que le regalaron a Leonor los reyes de España corre con la misma suerte que el resto.



Aunque Letizia aceptó que Leonor tenga una mascota, no la deja entrar en su residencia. El perro debe dormir afuera, pese a que a la heredera al trono no le guste. Lo más llamativo de esta situación es que a la única a la que no le agradan los animales es a Letizia, el resto de la familia disfruta mucho de la compañía de sus mascotas. Informa Voces Críticas





Cuando la princesa Leonor esté a cargo de la realeza española quizás se anime a cambiar esta regla pero, mientras tanto, no le queda otra opción que seguir las normas de Letizia. La reina de España suele ser muy rigurosa cuando se trata de la conducta de la realeza y, al parecer, ella no está muy de acuerdo con que los animales tengan la libertad de deambular por el palacio sin ningún problema.