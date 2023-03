Dani Alves está a la espera de que su defensor legal presente una nueva estrategia que le permita quedar en libertad hasta el juicio. El ex deportista brasileño sabe que hay escasas posibilidades de que la justicia española acepte sus argumentos, sin embargo no pierde la esperanza. Mientras tanto, el ex capitán de Brasil recibió el apoyo de su ex pareja.



No se trata de Joana Sanz, sino de Dinorah Santana, con quien Dani Alves se casó y tuvo dos hijos. La ex pareja del jugador lo visitó en la cárcel y se animó a hablar con la prensa española. Muy convencida, Dinorah aseguró que su ex marido es inocente y que lo podrá demostrar ante el tribunal que lleva su caso. Además, Dinorah habló de sus hijos y dijo que ellos están del lado de su padre.





Sin dudas, este apoyo que recibió Dani Alves llegó en el momento justo, debido a que ya se especula con que la justicia de Barcelona lo condenará, a pesar de sus incansables maniobras de defensa. Medios españoles aseguran que el brasileño deberá enfrentar una sentencia de no menos de diez años. Informa Voces Críticas



En cuanto al estado de ánimo del ex jugador de Barcelona, Dinorah Santana expresó que él está óptimo y muy bien, pese a la circunstancia; aunque la que no se encuentra muy estable es ella, debido a que esta acusación de violación contra su ex pareja le ha causado una gran angustia, al igual que a sus hijos que son quienes ven en ese terrible estado a su madre.





Dinorah también dijo que aunque no llevó a sus dos hijos a la cárcel, para que visitaran a su padre, pudieron hacer una llamada telefónica. A su vez, la ex pareja de Dani Alves se mostró muy afectada por las mentiras que suele decir la prensa y pidió que recuerden que él tiene una familia que sufre de la misma manera.



En cuanto a la situación judicial de Dani Alves, mientras su equipo defensor intenta una nueva estrategia a su favor, los medios españoles especulan con la fecha del juicio. Todo indica que se llevará a cabo este mismo año, por lo que al jugador le quedan algunos meses en prisión, antes de conocer su sentencia.