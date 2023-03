Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen dando que hablar. A pocos meses del tan ansiado casamiento, la pareja se muestra unida y feliz, pero una polémica e imperdonable actitud del flamante novio indignó a todos. Fue en público.

Tamara e Íñigohabían ido a misa, a una iglesia que queda cerca de su residencia. Allí, fueron abordados por la prensa que esperaba charlar con ellos. Tamara, gentil, atendió a los periodistas, pero el flamante novio tuvo una actitud violenta con ella y los reporteros. Totalmente desencajado los interrumpió y los corrió. Le prohibió a su pareja seguir charlando con los periodistas.

Mientras la hija de Isabel Preysler respondía amablemente las preguntas de la prensa, sobre los preparativos de la boda, él de manera agresiva cortó la entrevista. Con una actitud violenta y cortante pidió a los reporteros que los dejarán en paz. Informa Voces Críticas.

El yerno de Isabel Preysler dijo que le molestaba la presencia de los medios. Según él, la situación se estaba volviendo muy intensa. Mientras él no podía contener la furia, Tamara lo miraba atónita, sin comprender qué es lo que estaba haciendo su pareja y por qué tenía esa actitud violenta. Íñigo persistía con su furia y hacía señales para espantar a quienes charlaban animadamente con Tamara.

La actitud Íñigo Onievano pasó desapercibida para los que estaban en el lugar. Los presentes no entendían esa actitud violenta con su futura esposa. La interrumpió y no le permitió seguir conversando con la prensa, tal como lo estaba haciendo hasta que él irrumpió en el lugar.

Los que estaban en el lugar describieron a Íñigo como una persona arrogante. Por eso indicaron que tuvo una actitud imperdonable con Tamara. Ella estaba respondiendo con entusiasmo las preguntas sobre el gran acontecimiento que protagonizarán en los próximos meses.