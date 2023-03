El domingo por la noche se realizó la última función de la versión teatral deCasados con Hijos, obra protagonizada porGuillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi. Se trató del gran éxito del verano y de la cartelera porteña, a sala llena y con el público esperando en la puerta del teatroGran Rexpara saludar a los actores que convirtieron la serie en un suceso teatral muy anhelado en los últimos años: por caso, su estreno estaba previsto para antes, pero la pandemia del coronavirus obligó a reprogramarlo.

La temporada contó con un total de 95 funciones en las que más de 195 mil espectadores se rieron a carcajadas con los personajes dePepe, Moni, Paola, Coqui, DardoyAzucena, en la piel de Jorgelina Aruzzi, quien se sumó luego de la baja de Érica Rivas. La despedida se dio en medio de una total e interminable ovación por parte del público que no quiso perderse la última función después de dos meses a puro éxito.

Los actores recibieron la visita de sus seres queridos en lo que fue su última noche en el escenario deCasados con hijos. El cantante canadienseMichael Bublé, marido de Lopilato, fue junto a sus cuatro hijosNoah, Elías, Viday la pequeñaCielo. También fue acompañado por sus suegros y su cuñada y sobrinos.

Guillermo Francella, por su parte, recibió los aplausos de su esposaMarynés; Jorgelina Aruzzi, de su hijaÁmbary su amiga, la también actrizPaola Krum, quien fue acompañada por su hija Eloísa, fruto de su relación anterior con Joaquín Furriel. Marcelo De Bellis, en tanto, recibió a su esposaSolyFlorencia, una de sus hijas.

Para coronar la noche llena de emoción, todo el elenco y sus familiares fueron a festejar a un restaurante de Costanera, evento especial que había estado a cargo de Flor Peña, quien quiso ser la organizadora de celebrar el éxito rotundo del espectáculo teatral durante los últimos dos meses. Allí, disfrutaron de las distintas propuestas gastronómicas que ofreció el menú, y también bailaron al ritmo de un DJ que había en el salón.

“Fue el suceso de los últimos años. Incluso, superando a grandes sucesos. Porque ha habido sucesos grandes en teatro. Pero meter 23 mil personas por semana… Yo digo que en cualquier momento me convierto en calabaza, el lunes me convierto en calabaza. ¡Porque es imposible volver a tener un éxito semejante!”, había dicho Flor Peña en diálogo con Marcelo Polino en su programa de radio en la víspera a las últimas dos funciones del domingo, antes de bajar el telón de la versión teatral deCasados con hijos.

“Somos un poco losRolling Stonesde cabotaje -agregó- El primer día que salí me emocioné muchísimo. Porque yo, durante estos 17 años, estuve un poco peleada conMoni Argento, porque siempre sentía que era mi sombra. Siempre tenía que demostrar que yo no era solamenteMoni Argento.

Y no porque la haya hecho mucho, sino porque se repitió mucho. Entonces, cuando se abre la puerta y salgo ese primer día, como que me amigué conMoni. Dije: ‘Bueno, pará. Acá hay algo que la gente quiere mucho y que lo construí yo. ¿Cómo no la voy a querer?’. Solamente lucho contra ella porque a mí me gusta hacer otras cosas”, dijo la actriz sobre uno de los personajes más icónicos.

MARCELO DE BELLIS CONTÓ QUE LA SEÑORA LO CUIDA EN CADA FUNCIÓN

En este contexto, el actor explicóla enorme conexión que siente con la señora, a pesar de su ausencia física.

“Cada vez que estoy detrás de esa puerta de Los Argento, miro al cielo y sé que me cuida, la escucho en cada aplauso, función a función”.

“Canchera, con un humor ácido, moderna para su época,mi tía Argentina. Sí, Argentina. Mi otra MAMÁ”, cerró, muy tierno.