Luego de que dieran por finalizado el juicio entre Shakira y Gerard Piqué por su separación, se conoció que la colombiana había tomado la decisión de mudarse junto a sus hijos, Milán y Sasha, a Miami.

La intérprete de ‘Monotonía’ tiene como objetivo comenzar con una nueva etapa en su vida lejos de Barcelona. Ante esto, el ex futbolista decidió aceptar el acuerdo y permitirle a la cantante trasladarse con los menores hacia Estados Unidos.

La idea principal de Shakira era mudarse el pasado mes de enero, sin embargo, todo se complicó debido a la salud de su padre, William Mebarak, de quienes los médicos aconsejaban no trasladarlo. Ahora, medios internacionales aseguran que la cantante colombiana ya habría puesto fecha de partida, sería el próximo 1 de abril que se mudará junto a sus hijos lejos de España.

Sin embargo, tras esta noticia, se habría desatado un nuevo conflicto entre Shakira y sus ex suegros, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, como así también con su ex pareja. Esto debido a que la cantante y compositora colombiana no les comunicó sobre la fecha de su mudanza, lo cual debe hacerlo con diez días de anticipación.

En ese contexto, la intérprete de ‘Te Felicito’ no le avisó ni al exfutbolista ni a su familia la decisión que habría tomado sobre viajar con sus hijos a comienzos del próximo mes. Sin embargo, los ex suegros de Shakira no sólo estarían molestos por esto. InformaVoces Críticas.

Según indicaron distintos medios, la familia de Gerard Piqué estaría en desacuerdo de que la cantante colombiana se mude con Milán y Sasha en medio de su año escolar. Para Montserrat Bernabeu y Joan Piqué no está nada bien que Shakira saque a sus hijos a dos meses de finalizar las clases para marcharse a Miami, por lo que todo terminará en un escándalo.