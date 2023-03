Hace unos días Cuti Romero revelaba que el grito de gol a Mbappé surgió luego de una discusión del francés con Enzo Fernández, ahora el volante dio su versión.

La final de Argentina y Francia sigue dejando perlas de las intimidades que surgieron dentro del campo de juego. La foto de Cuti Romero festejando el tercer gol de Argentina en la cara de Mbappé dio la vuelta al mundo.

El defensor contó hace unos días que su reacción se debió a que “Donatello” estaba teniendo una mala actitud con Enzo Fernández. Algo que el mediocampista confirmó en entrevista con TyC Sports.

Enzo contó que el jugador estaba diciéndole algunas palabras que no le gustaban para nada. Pero no siguió dando los detalles, ya que aseguró que no le gusta hablar de lo que ocurre en el campo.

Lo que sí dijo Enzo Fernández es que al escuchar esto, Cuti Romero enloqueció, increpó a Mbappé y como justo Argentina llegó al gol, decidió explotar con el grito de gol en la cara del francés.

Para terminar, Enzo Fernández entre risas aseguró que Romero está “loco” y también le dedicó unas palabras de elogios para Mbappé, a quien considera un excelente jugador y aseguró sentirse privilegiado de haber jugado con él.