En los últimos tiempos, Mario Vargas Llosa se ha visto envuelto en varios escándalos. Es que luego de la separación de Isabel Preysler no ha tenido paz. Incluso se han develado hasta situaciones íntimas de él que no lo dejaron bien parado. Ahora, se lo vio en el lugar que eligió como refugio para olvidar a su ex pareja.

El hijo del premio Nobel de Literatura, Álvaro Vargas, mostró una imagen del escritor en su mundo, rodeado de papeles, libros, una computadora, fotos y documentos. Allí se lo ve concentrado, lejos de los escándalos. Y la verdad, es que, si bien se ve un gran desorden en el escritorio, es un lugar increíble e inspirador.

En la imagen también se ve un paisaje espectacular, con vistas al Pacífico. El desorden del escritorio pasa a ser un detalle con semejante panorama. El hijo de Vargas Llosadestacó que en ese ese mismo lugar se escribió “Historia de Mayta” y varios cuentos más.

Por ello es que destacó que ese es un lugar muy especial para Mario Vargas Llosa. Allí trabaja, escoltado por el Pacífico. De esta manera, se aleja de los escándalos y se concentra en lo que más le gusta hacer y en lo que se destaca, la literatura. Informa Voces Críticas.

De esta manera, el escritor busca rodearse de su familia y de su gran pasión para dejar atrás la escandalosa separación de Isabel Preysler. Es que posiblemente el escándalo mediático lo ha afectado, por eso se refugia en lo que es su zona de confort.

cabe recordar que durante el fin de semana estuvo rodeado del amor y la contención de su familia. Es que todos se reunieron para celebrar la boda de su nieta Josefina. Allí estuvo rodeado de los suyos. Luego retomó su trabajo.