Es de público conocimiento que Kylian Mbappé es uno de los futbolistas con mejor paga en Francia; increíblemente, Lionel Messi y Neymar están por debajo de la estadística y hasta sus seguidores lo envidian.

Según fuentes cercanas, su sueldo trasciende los 110 millones de euros, por parte del PSG, más todos los cargos por publicidad, que abultan aún más su cuenta bancaria y hace que pueda darse todos los gustos que quiera.

Ahora, el delantero estrella del equipo parisino y de la Selección Francesa, desea cumplir con el objetivo de tener un auto modelo Ferrari, que tienen una cotización aproximada de un millón de euros. El nuevo lujo se elegirá sobre dos tipos: 488 Pista o un SF90 Stradale; informaVoces Críticas.

Sin embargo, hay un importante problema en el medio: Kylian Mbappéno tiene licencia de conducir ya que no sabe manejar autos, tratándose de un requisito excluyente a la hora de poseer un vehículo de alta gama.

En otra ocasión, el jugador estrella confesó que sabía que pronto iba a tener este inconveniente, ya que no consideraba importante el hecho de tener licencia de conductor, debido a que interpretaba que no iba a tener más autonomía por no saber conducir.