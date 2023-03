Elizabeth Loaiza fue Miss Mundo Colombia en el año 2006 y actualmente está luchando para que el Congreso de la República la escuche. La mujer se realizó una cirugía estética y luego se arrepintió debido a los grandes daños que los elementos usados causaron a su cuerpo.

La modelo está compartiendo su experiencia a través de las redes sociales e intentando hacerle llegar el mensaje a tantas personas como sea posible. Pues no solo quedó dañada luego de la cirugía, sino también luego de la extracción de sus biopolímeros.

Ella se los inyectó en sus glúteos y a sus 34 se los retiró, consiguiendo grandes problemas físicos y dolores. Sobre todo, Elizabeth mostró una foto de la increíble cicatriz que quedó en su piel a modo de conciencia y de que más voces la acompañen.

“Esta es mi cicatriz de biopolímeros, es mi cola. No me resigno a verme así”, afirmó la mujer y continuó: “Mis metas a raíz de esto son: que el Congreso de la República avale el proyecto de ley por el que he trabajado hace tantos años y así beneficiar a las víctimas de los biopolímeros. Quiero que puedan sacar ese veneno de su cuerpo por medio de las EPS”, informa Voces Críticas.

Los biopolímeros son aquellos componentes sintéticos utilizados para las cirugías estéticas de corrección. Estos se inyectan en el cuerpo y pueden generar varios problemas en él. Los más comunes son la silicona industrial y los aceites minerales y vegetales.

“El Doctor Felipe Gonzalez, quien me hará la reconstrucción, logró demostrar científicamente que estos componentes migran a cualquier parte del cuerpo. Es un veneno que reventará dentro de las víctimas. Deben realizar una cirugía rápidamente para quitárselos”, concluyó y pidió que compartieran el mensaje con más gente.