Frank Kudelka no soportó los dichos de Martín Demichelis tras la victoria de River a Lanús por 2-0 en la Fortaleza. El flamante nuevo DT del Millonario criticó los vestuarios del estadio por la falta de aire acondicionado, lo cual no le gustó al técnico Granate.

“Decir lo del aire es como faltarle el respeto a los hinchas que hacen un esfuerzo enorme por el club. No había aire en toda la cancha, se había cortado“, declaró Kudelka, quien agregó: “No estoy enojado, no lo conozco”. Además, reveló estar “dolido como persona“.

Luego, manifestó que Demichelis “tiene que tener cuidado con lo que dice” porque “maneja una ferrari”. “Nosotros esperábamos jugar contra River porque era una oportunidad para saludarlo”, continuó Kudelka sobre Demichelis.

Por último, el técnico de Lanús comparó a Micho son su predecesor: “Gallardo ganó absolutamente todo con River y no se sentía que estaba en un trono. Él se acercaba a nosotros, acortaba las distancias“.