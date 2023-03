La infanta Cristina ha tenido unos meses sumamente difíciles, debido al conflicto que enfrenta con Iñaki Urdangarin. Aunque los trámites de divorcio serán firmados en el mes de abril, la ex pareja ha tenido varios desencuentros y la tensión ha aumentado. Pero lo que más ha llamado la atención de este asunto es la implacable actitud de la hija de Juan Carlos I.



Ante su inminente separación, muchos han comparado el comportamiento de Cristina con el de su madre, la reina Sofía, y se han sorprendido al saber que la infanta española no hizo lo mismo que la esposa de Juan Carlos I. Mientras la reina ha soportado todos los romances que tuvo su esposo, Cristina reprobó el comportamiento de Iñaki, cuando éste se mostró públicamente con Ainhoa Armentia.





Aunque ya estaban distanciados, Cristina le hizo saber a su ex esposo, Iñaki, que le parecía sumamente fuera de lugar que se mostrara en público con otra mujer, sin antes haber concretado los trámites de divorcio. Según la periodista y experta en realeza, Pilar Eyre, a la infanta Cristina siempre le importó cuidar su imagen y no parecerse en nada a su madre, cuando de relaciones amorosas se trata.



Para la infanta Cristina es sumamente denigrante que, ante el público, ella quede como una mujer que acepta este tipo de comportamiento. Cuando se desató el escándalo que involucraba a Iñaki Urdangarin con Ainhoa Amentia, Cristina procuró dejar en claro que no estaba de acuerdo, aunque siempre se mantuvo muy respetuosa con Iñaki porque no quería que sus hijos tuvieran malas actitudes contra él. Informa Voces Críticas





A pocos meses de concretar su divorcio, la infanta Cristina ya tendría todo resuelto. Gracias a la cooperación de su padre, Juan Carlos I, la ex pareja de Iñaki Urdangarin ya habría definido la mensualidad que le enviará al padre de sus hijos para que cumpla con el pacto de silencio que ambos deberán firmar, antes del divorcio.