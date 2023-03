Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron protagonistas, hace tan solo meses, de uno de los partidos más emocionantes de la historia del fútbol. La Selección Argentina y la Francesa se enfrentaron en la final del Mundial de Qatar, donde el oro terminó quedando del lado albiceleste, mientras que los galos debieron conformarse con el segundo puesto.

En este contexto, la Pulga fue la figura indiscutible, sobre todo por el resultado. Sin embargo, no debe quedar en el olvido que, si el partido terminó en penales, fue fundamentalmente gracias a la acción de Donatello. El joven francés metió nada más y nada menos que tres goles en dicho encuentro, para sentenciar el empate durante el tiempo de juego.

Por esta razón, en una entrevista que brindó Lionel Messi al canal oficial del PSG, equipo en donde ambos comparten vestuario actualmente, terminó resaltando la acción de Mbappé, quien con su inspiración personal casi termina amargando el sueño de 46 millones de personas. “Fue una locura el partido que hizo Kylian”, advirtió el argentino.

Sin embargo, este reconocimiento no estuvo exento de chicanas. El mejor jugador del mundo, recordando que finalmente la Copa se la quedó su seleccionado, también advirtió: “Hizo tres goles en la final y aún así no pudo ser campeón. Fue impresionante”. Solo queda esperar para saber cómo le caerán estas declaraciones a Donatello, quien todavía no se expresó al respecto.

En este marco, el PSG debe enfrentar un duro desafío el próximo miércoles, cuando deban viajar a Alemania para enfrentar al Bayern Munich en busca de un lugar en los cuartos de final de la Champions League. Ante la ausencia de Neymar, quien será baja por cuatro meses debido a una lesión, toda la presión recaerá sobre Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes deberán liderar a su equipo para poder revertir el 0 – 1 sufrido en la ida. Informa Voces Críticas.