La vida de Froilán cambió rotundamente, luego de sus constantes escándalos en España. La Familia Real tomó la decisión de enviarlo a Abu Dabi, junto a Juan Carlos I, y el sobrino de Felipe VI no se pudo negar. La rutina en el país árabe no está siendo nada fácil para él, demasiadas exigencias y estrictas reglas a las que no está acostumbrado.



Sin embargo, y a pesar de que Froilán estaba incontrolable, hubo alguien que se negó a esta decisión. Jaime de Marichalar se mostró en contra de enviarlo con su abuelo. El padre del joven español tuvo algunas discusiones con Elena, madre de Froilán, para intentar evitar que su hijo fuera desterrado de España. Pero, a pesar de eso, Jaime no logró detener la decisión de su ex esposa.





Al parecer, Jaime de Marichalar es el único aliado con el que cuenta Froilán. Al padre de la joven realeza le pareció que mandar a su hijo junto al rey emérito iba a ser algo negativo para Froilán, quizás por la polémica fama que se ha hecho Juan Carlos I. Antes de que se marchara a Abu Dabi, Jaime habría intentado convencer a Elena con una llamativa advertencia.



Para el padre de Froilán era importante que la Familia Real no olvidara que su hijo es uno de los que podría heredar la corona española, debido a que Froilán se ubica en el puesto número cuatro en la línea de sucesión. Toda esta discusión que inició Jaime la habría hecho luego de que rebelde hijo lo llamara desesperado por teléfono para suplicarle que intervenga a su favor. Informa Voces Críticas





Sin embargo, pese a su inesperado argumento, Elena y el resto de los integrantes de la Familia Real decidieron que lo mejor era sacar de España a Froilán, antes de que participara de un escándalo mayor. Ahora, el nieto de Juan Carlos I está en el país árabe y todo indica que se quedará ahí por una larga temporada, al igual que el rey emérito.