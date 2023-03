Para nadie es un secreto que la relación entre la reina Letizia con la reina Sofía no está tan bien como se piensa, y es que desde que la esposa del rey Felipe formó parte de la familia real no fue vista con buenos ojos por su suegra, y no digamos del temperamento de la madre de Leonor y Sofía que hace más rudo su acercamiento.

Estamos próximos a los días de semana santa y como cada familia planifica cómo y dónde pasar esos días de descanso, lo mismo ha hecho Letizia pero ha tomado una maniobra que hunde a la reina Sofía al darse cuenta de que va a pasar solas las vacaciones de Semana Santa.

Bien sabemos que la princesa Leonor se encuentra estudiando en Gales, por lo que se presume que el centro educativo le dará sus días de pausa, por lo que se espera que viaje a Zarzuela a reencontrarse con su abuela paterna, sus padres y hermana. Informa Voces Críticas

Pero lo que no sabe es que tras las polémicas y desacuerdos que existen entre Letizia y la reina Sofía es que la experiodista está haciendo todo lo posible para que su familia estuviera ocupada en otros asuntos y quede sola su suegra en el palacio.

Ante este mal gesto de parte de su yerna, la reina Sofía invitó a su hija la Infanta Elena, pero por los problemas de divorcio que está pasando con su pareja, lo más seguro es que no pueda acompañarla, dado que se encuentra enfocada atendiendo más sus asuntos que a ver a su propia madre.

Sin embargo, la reina Sofíase ha negado a pasar estas vacaciones sola, y ha decidido invitar a una persona muy especial para ella, y es a su maravillosa amiga y hermana Irene de Grecia quien ha aceptado gustosamente la invitación de la emérita, por lo que la reina Letizia no logró salirse con la suya y ver así como su suegra pasaría esos días en la soledad de Zarzuela.