Las internas en el vestuario del PSG son a día de hoy algo innegable. La relación entre Messi, Mbappé y Neymar no es la mejor y un ex jugador del PSG no tuvo miedo al hablar de eso.

Según marca la lógica, un equipo repleto de estrellas debería brillar y sacar mucha ventaja frente a cada rival que le toque enfrentar. Pero mucho le ha costado al PSG conseguir buenas actuaciones como equipo.

Messi y Mbappé son los principales apuntados, a día de hoy se sabe que la relación entre ambos no es para nada buena. Las máximas figuras del equipo no tienen la mejor química en el vestuario, lo que también afectó a Neymar, que es un gran amigo de la “Pulga”.

Sobre el vestuario del PSG habló Pablo Sarabia. El delantero salió del PSG y ahora está en Wolverhampton. El español aseguró que es muy lindo jugar con Messi, Neymar y Mbappé, pero que prefirió pasar a otro equipo para poder sentir “unidad”.

Sarabia reveló que para él es importante sentirse parte en un equipo y esto no le pasaba en PSG. El jugador confesó que prefiere los grupos que se comporten como familia y no como individualidades.

El delantero de España ya jugó 7 partidos en Inglaterra, por eso destacó lo bien que le hizo abandonar el PSG y buscar otra comodidad para su carrera. Según contó el jugador, es el mejor momento de su vida profesional.