Por todos es sabido que Shakira y Gerard Piqué rompieron su unión después del regreso del futbolista de unas vacaciones a Orlando con los hijos de ambos. Ya el ex jugador del Barcelona había ocupado su corazón con otra mujer. La mujer en cuestión la conoció en una salida nocturna, quien ahora es su pareja, Clara Chía.

Después que la relación extramarital del futbolista se hizo pública, la cantante sacó a la luz una canción donde le abría su corazón a su ex esposo y arremetía contra él. En el pasado la barranquillera tuvo esa misma estrategia cuando rompió con Antonio de la Rúa, la cuestión es que ella ya lo engañaba precisamente con Gerard Piqué.

Desde que Shakira está soltera los pretendientes le han caído como lluvia, ha aumentado sus seguidores de manera exponencial. Pero su corazón en estos momentos se encuentra en terapia intensiva, tratando de recuperarse del desengaño que sufrió hace poco de la mano de su ex esposo el ex jugador del Barcelona.

A pesar de la historia que vivió con Antonio de la Rúa, en la que su rompimiento fue muy armonioso pero al cabo de un tiempo se volvió tormentoso, su relación actual se ha mantenido neutral. Aunque el hijo del expresidente argentino no deja pasar ninguna de las publicaciones de su ex novia. Mira todo pero no dice nada. Esto ha hecho enfurecer al futbolista. Informa Voces Críticas.

Recordemos que la relación de Shakira con Antonio de la Rúa tuvo una duración de diez años. Pero en 2011 anunciaron su separación, cuando la barranquillera ya estaba saliendo con Piqué. Por un tiempo Antonio llevó todo lo referente a su carrera, eran socios y trabajaban muy bien. Pero la amistad se rompió cuando su ex socio llevó a Shakira a los juzgados, pidiéndole 77 millones de euros como indemnización.

Finalmente la artista ganó la batalla y de la Rúa no tuvo sino que retirarse. Hoy en día mantienen un acercamiento neutral. Él ha dicho que si la ve feliz pues él es feliz. Él la sigue en todas sus redes sociales pero ella no. Sin embargo, cuando murió el presidente Fernando de la Rú, padre de Antonio, Shakira le dedicó unas sentidas palabras de condolencia en sus redes sociales.