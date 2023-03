David Beckham es un gran fanático de la moda. El ex futbolista inglés supo construir una exitosa carrera como modelo, luego de retirarse de las canchas. Por esta razón, cada año aprovecha la oportunidad que brinda la Semana de la Moda en París y luce sus más increíbles looks. Esto fue lo que dijeron los expertos en moda sobre su estilo.



En la última edición, el esposo de Victoria Beckham, David, decidió ir acompañado por su hija Harper. El ex jugador inglés no se quiso perder el desfile organizado por su querida Victoria y llegó con un impactante estilo. Beckham es un gran conocedor de la moda y no solo porque su esposa lo es, sino porque él fue la figura principal de grandes marcas, durante muchos años.





El ex deportista arribó a la Semana de la Moda en París con un traje negro y unas grandes e impactantes gafas que fueron el accesorio principal de su look. Este sello distintivo del ex futbolista impresionó a todos los presentes, quienes se deleitaron con su informal desfile, en los alrededores del evento. Informa Voces Críticas



Para Beckham lo más importante es mantener su clásico estilo, por eso optó por ir de negro y con un traje sumamente discreto pero muy elegante. Los expertos en moda señalaron que la elección del esposo de Victoria Beckham fue muy acertada, porque el color negro resurgió con muhco más potencial, luego de la pausa que causó el coronavirus.





Inclusive, muchos señalaron que este icónico color es uno de los pocos que está presente en todas las colecciones de las grandes marcas de alta costura. En la Semana de la Moda en París fue uno de los tonos protagonistas. La temporada de primavera vendrá cargada de piezas en color negro, una tendencia a la que David Beckham se adelantó, como buen experto que es.