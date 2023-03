Con la última canción que estrenó Shakira junto a Karol G, la paciencia de Gerard Piqué estaría llegando a su fin. Con el lanzamiento de la Music Session #53, el exfutbolista y su novia, Clara Chía Martí quedaron en boca del mundo entero, ahora, la cantante no da tregua y continúa dedicándole frases.

En el último estreno, titulado ‘TQG’, la intérprete de ‘Monotonía’ lanza algunas indirectas hacia el ex futbolista del FC Barcelona, pero desde medios españoles aseguran que a él ya no le estaría haciendo ninguna gracia que la colombiana tenga siempre algo para decir sobre su ruptura.

En ese sentido, días atrás, comenzaron a surgir algunos rumores sobre que Piqué ya estaría dispuesto a tomar cartas en el asunto si es que Shakira estrena una canción más dedicada a él.

Luego de darse a conocer esta información, un amigo íntimo del ex futbolista, quien es periodista en un medio de España, reveló detalles sobre la separación de Gerard Piqué y Shakira que sorprendieron a todos, ya que ni el ex defensor del Barcelona ni su entorno han salido a hablar de la ruptura con la colombiana.

De esta manera, Jordi Basté sostuvo que aún no se ha dado a conocer lo que de verdad pasó en la separación. Además, expresó que no está bien hacer juicios de valor, ya que Piqué no ha hablado de su ruptura con Shakira desde que sucedió, por lo que no se conocen todos los detalles.

Asimismo, lo que llamó la atención fue que el periodista afirmó que algunos de estos detalles sorprenderán y que quizás sea todo al revés de como se ha contado, haciendo referencia a que existe otra versión de la separación de la cantante colombiana y el exfutbolista. InformaVoces Críticas.