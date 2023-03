La reina Letizia y su esposo, el rey Felipe VI, son uno de los matrimonios más sólidos dentro de la realeza europea. Ambos han sabido complementarse muy bien para llevar adelante las responsabilidades que exige la Familia Real española. A punto de cumplir dos décadas juntos, se reveló el detalle con el que Letizia cautivó a Felipe VI. Enterate de qué se trata.



Hasta el momento, nunca se había revelado cómo iniciaron su romance los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Sin embargo, la experta en realeza, Pilar Eyre sacó a la luz algunos pormenores sobre sus primeros encuentros y sobre lo que más llamó la atención de Felipe VI. Según la periodista, la entonces plebeya ya tenía un carácter muy fuerte y difícil de quebrar.





Al parecer, Letizia y el hijo de Juan Carlos I, Felipe VI, se conocieron gracias a un científico que vio con buenos ojos a esta posible pareja. El rey de España quedó impactado con Letizia e inmediatamente se sintió atraído por ella. Sin embargo, Letizia no mostró el mínimo interés en el monarca español, algo que a Felipe VI lo impresionó. Informa Voces Críticas



La fuerte actitud de la reina de España y ese obvio desinterés hacia Felipe VI fue lo que lo cautivó. El hijo de Juan Carlos I no solía ser rechazado por las mujeres, por lo que la actitud de su actual esposa le pareció muy particular y llamativa. Además, la periodista reveló que otro punto a favor de la reina española fue que era una mujer muy culta e informada, por lo que le gustaba intervenir en todos los debates.





Sin embargo, una vez que la reina Letizia aceptó que se sentía atraída por el rey Felipe VI tuvo que hacer algunos esfuerzos para que su amor triunfara. Primero, debió abandonar su labor como periodista y, además, cambió de residencia. La monarca española se trasladó a la mansión de Felipe VI, donde fue educada durante meses, antes de pertenecer a la Familia Real.