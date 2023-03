La pareja de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha estado unida desde 2003, pero rumores en las últimas semanas han especulado acerca de su separación. Sin embargo, para el cumpleaños de su hija Kailey se les ha visto juntos demostrando lo contrario, situación que hace pensar que la presencia de sus hijos Christopher y Kailey ha sido fundamental para permanecer juntos a pesar de su separación.

A pesar que la pareja de Levy y Gutiérrez estuvieron juntos hace dos meses en España, para la celebración de su hija han estado interactuando pero indirectamente. La actriz y modelo estadounidense, ha recurrido a su Instagram para felicitar a su pequeña hija Kailey con un mensaje muy emotivo y alentador, además lo ha complementado con una serie de fotografías de la cumpleañera desde su infancia hasta el día de hoy.

Su mensaje comenzó con una pregunta: ¿Cómo pude tener tanta suerte de ser elegida para ser tu mamá?¡Feliz Cumpleaños mi amor!. Luego se descargó en buenos deseos para su hija y muchas palabras de cariño y bendiciones. Enseguida sus seguidores y amigos llenaron su red social con mensajes amorosos hacia la adolescente.

El hermano mayor de la hija de William Levy, Christopher, también se tomó su tiempo para felicitar a su pequeña hermana desde su cuenta de Instagram. La felicitó por su cumple y le dió las gracias por ser su hermana, además de decirle que es la mejor hermana que se puede tener.

Para el actor William Levy quizás no ha sido fácil hacer pública la felicitación para su hija Kailey, ya que en sus redes sociales no ha hecho ningún comentario sobre el particular. Solo se ha limitado a colocar emojis en los comentarios de su hijo. Informa Voces Críticas.

El tiempo dirá cómo trascenderá la situación del matrimonio de esta pareja de artistas de la televisión mexicana. Ellos anunciaron su separación en febrero del 2022, pero para noviembre del mismo año, estaban juntos nuevamente. Todos sus fans y seguidores esperan el desenlace final de esta pareja de famosos deseando que consoliden su relación.