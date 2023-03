A pocos meses para la tan ansiada coronación del rey Carlos, Camila Parker aprovechando su poder ha tomado una dura actitud contra dos personas muy allegadas al rey Carlos que podrían molestarlo.

Camila Parker ante la próxima coronación oficial del rey Carlos ha tomado su última decisión y es impedir que el príncipe Harry y Meghan Markle asistan al histórico evento. Sin embargo, el tema es en verdad si las intenciones de la reina consorte podrán cumplirse en medio de tantas polémicas que vive la corona.

A pocos meses para la coronación del nuevo rey del Reino Unido, todos los integrantes de la realeza viven un drama de telenovela, y es que la reina consorte no está de acuerdo con su esposo con que su hijastro menor y su esposa asistan a la ceremonia.

Bien sabemos, que tanto Harry como Meghan han desplegado una serie de acusaciones contra Camila Parker y todos los miembros de la realeza, razón suficiente para la reina no los quiera cerca de ellos, aun sabiendo el vínculo que tiene con su esposo.

Sin embargo, el rey Carlos haciendo caso omiso a la decisión de su esposa Camila Parker, ordenó enviar la invitación hasta los Estados Unidos, país donde vive su hijo y nuera, vale ver si ahora los duques de Sussex quieren aceptar la invitación después de ser botados brutalmente de la casa donde vivían.

De manera que hay que esperar la respuesta del príncipe y de su esposa, para confirmar o no si asistirán a la ceremonia. De momento, los medios británicos estarán atentos de lo que pueda acontecer, ya que el drama que se vive entre ellos, ha generado que varios secretos de la realeza hayan salido a la luz, algo que Camila no tolera, por lo que en caso que no vayan sus lugares no quedarán vacíos, ya que tiene en la mira que sean ocupados por sus dos hijos.