Carolina Herrera es una de las marcas más prestigiosas del mercado, a nivel internacional. Sus exquisitas fragancias son el elemento fundamental de muchas de las celebridades. Pero, a pesar de sus elevados costos, también existen perfumes que son igual de atrayentes, pero más baratos. Estas son las mejores opciones de la marca.



Carolina Herrera es una verdadera líder cuando de fragancias se trata. Sus perfumes se han vuelto muy populares, por lo que la marca vio con buenos ojos crear un catálogo que muestre variedad en cuanto a precios. Uno de los perfumes más baratos, también es el más icónico. Se trata del Chic Carolina Herrera, que vale tan solo dos mil pesos.





Otras de las fragancias femeninas que no tiene un costo demasiado elevado es el Eau de Parfum Carolina Herrera 212 Heroes for her. Este perfume cuesta tan solo dos mil pesos y además tiene un empaque sumamente llamativo y original. En cuanto a los perfumes para hombres, la marca también tiene algunas opciones muy accesibles. Informa Voces Críticas



El Eau de Toilette Carolina Herrera Ch Sport tiene un valor de $1684 y es una de las fragancias más exquisitas de la marca. Un poco más elevado, pero no mucho, se ubica el Eau de Toilette Carolina Herrera Men, que sale $1801 y, por último, la marca venezolana presenta la opción Eau de Toilette Carolina Herrera 212 Hombres y cuesta $1820.





De esta manera, Carolina Herrera cuenta con un catálogo que le permite estar en la primera línea de las marcas de perfumes, con opciones para todos los gustos y una alta variedad en precios. No es una casualidad que la firma se mantenga, a lo largo de los años, como una de las mejores en cuestión de fragancias.