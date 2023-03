Desde hace varios meses los nombres de Gerard Piqué y Clara Chía se han vuelto muy famosos tanto en las redes como en los medios de comunicación. Sin embargo, la pareja ha mostrado no congeniar en nada con los periodistas, incluso en más de una ocasión han protagonizado episodios muy desagradables.

Se entiende que el ex jugador español por ser una figura pública aparte de haber sido pareja de una de las cantantes colombianas más queridas por tanto acoso de los paparazzi debería de actuar indiferente, pero no se entendía el feroz comportamiento de Clara Chía quien no está acostumbrada a lidiar con la prensa que últimamente se apunta a las burlas de su compañero de vida sin importarle la imagen que pueda dejar o el daño que haga a las personas que están al otro lado.

Hoy la joven de 23 años es el centro de críticas por actuar irrespetuosamente e incluso llegar a burlarse del trabajo profesional de un reportero, aunque no es la primera vez que ambos atacan feamente a los paparazzi que los pillan y acosan hasta obtener alguna información de su relación. Informa Voces Críticas

En esta ocasión, la víctima del español y de Clara Chía es nada menos que Jordi Martín, uno de los periodistas que está al pie del cañón sobre la pareja y de Shakira, de hecho, es quien ha revelado todo este proceso de la infidelidad de Piqué y de su relación con la chica. Es tanta la persecución que tiene sobre la pareja que los siguió hasta la casa de los padres de Piqué sin imaginar lo que le pasaría.

Jordin con buen periodista sabe que puede esperar varios tipos de respuestas, pero no lo que sucedió, cuando Clara Chía y Piqué se percataron de la presencia del cronista, bajaron las ventanillas del auto en el que circulaban y se llevaron un dedo a la nariz con una sonrisa sarcástica, mientras miraban al periodista que hacia su trabajo.

El periodista contó dolido en un programa conocido de Telecinco sobre lo sucedido en un episodio que no deja bien parada a la pareja, en especial a Clara Chía quien aparenta ser una chica dócil pero sacó sus garras hacia una persona que hacía su trabajo y ha sacado su peor cara, razón tiene Shakira cuando dice en un fragmento de su canción que tiene nombre de persona buena, pero claramente no lo es.