A minutos del comienzo del partido que disputaron Boca Juniors y Defensa y Justicia, por la fecha número 6 de la Liga Profesional, se vivió un momento de tensión en la zona de prensa de La Bombonera. Daniel Mollo, histórico relator de las campañas del Xeneize, denunció un intento de censura de parte de la actual conducción del club.

El periodista acusó que, instantes previos al inicio de la transmisión, fue recibido en la cabina por “una señorita” y “tres muchachotes”. “Venimos a avisar que les vamos a sacar la cabina porque ustedes no están alineados a la gestión, las cabinas son para los que están alineados a la gestión“, habrían sido las palabras que recibió Mollo.

A su vez, Mollo manifestó que ese mismo día más temprano recibió un mensaje anónimo de la misma índole. “A todo esto, yo ya había recibido a las 5 de la tarde un mensaje anónimo que decía ‘o te alineás a la gestión o te sacamos la cabina’. Yo por eso pido disculpas, no sé qué es alinearse a la gestión“, expresó.

“Ayer en Boca de Selección nos pidieron que no hable ningún opositor, es decir nos armaron el programa. Créanme que tengo ganas de llorar, esto es como cuando te enterás que tu mujer te engaña. De Boca, donde yo soy socio y amo a Boca, que nos manden a una señorita con tres personas invitándome a que elija un nuevo lugar porque nos echan de la cabina por no estar alineados a la gestión, no lo viví en mi vida. Poco menos que mete miedo“, enfatizó.

La respuesta de Boca ante la denuncia de Daniel Mollo por intento de censura

Si bien desde Boca Juniors nadie se pronunció sobre este hecho puntual, el club sacó un comunicado oficial titulado “Obras en La Bombonera: platea media y cabinas”. En el mismo se remarcó que hubo una “reasignación de espacios en el sector de pupitres y de las renovadas cabinas de prensa. Como consecuencia de ello, algunos medios que hacen transmisiones radiales desde nuestro estadio fueron reubicados“.

“Una de las prioridades de esta Comisión Directiva, desde su asunción en diciembre de 2019, ha sido la permanente realización de obras en la Bombonera, para que continúe siendo un orgullo de Boca y un símbolo del fútbol argentino a nivel mundial”, anunció el escrito, y agregó: “Bajo esa premisa de remodelación constante, se efectuaron trabajos en la platea media“.

“Boca Juniors continuará recibiendo en sus instalaciones a todas las personas que vengan a cumplir tareas periodísticas y les brindará, como es costumbre, la mayor comodidad para que puedan cumplir su trabajo en las mejores condiciones”, amplió el comunicado.

Y cerró: “Como siempre, nuestro Departamento de Prensa está a disposición para solucionar cualquier inconveniente surgido de la cobertura de eventos en nuestra cancha”.