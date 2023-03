El príncipe Harry volvió a aparecer en los medios de comunicación. A pocos meses de la coronación de Carlos III y Camila Parker, aún no se sabe si los duques de Sussex asistirán o no, de todas maneras, continúan refiriéndose a las relaciones familiares. Ahora, sorprendió con una nueva revelación.

Si bien Harryha sido duramente cuestionado por revelar intimidades de la realeza parece que no va a terminar de ventilar secretos. Ahora dijo que eso lo hace para salvar a la monarquía. Muy por el contrario de lo que piensan los integrantes de la familia real que no soportan más las críticas.

De todas maneras, rconoció que con su hermano, el príncipe Guillermo, ya no existe algo que los una. Incluso, lo define como su peor enemigo. Es decir, ni siquiera se ve que exista una mínima posibilidad de reconciliación o acercamiento entre ellos. Informa Voces Críticas.

En lo que refiere a la relación con su padre, el príncipe Harry reveló que con el tampoco están para nada bien. De todas maneras, indicó que si bien pasaron cosas entre ellos no las quiere revelar. Es que por indicó que aún hay muchas cosas que no se saben.

Si bien aún no se han enviado las invitaciones para la coronación de Carlos III y Camila Parker, aún siguen las intrigas sobre si los duques de Sussex serán invitados o no. Lo cierto es que Harrysigue revelando secretos y dando sus puntos de vista sobre la familia real que no llevan ningún tipo de tranquilidad.

Es por eso que si bien dice que intenta salvar la monarquía no especifica cómo lo haría y sigue hundiendo a sus familiares directos. Habrá que esperar que es lo que decide Carlos III en los próximos días y si, finalmente, le da una oportunidad a su hijo menor.